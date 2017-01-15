تعادل أيرلندا وسويسرا 1-1 في تصفيات بطولة أوروبا 2020

سجل ديفيد مكجولدريك أول أهدافه الدولية ليمنح أيرلندا التعادل 1-1 أمام سويسرا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الخميس بينما حققت الدنمارك فوزًا سهلًا في جبل طارق لتبقي المنافسة قوية على صدارة المجموعة الرابعة.

وبدا أن فابيان شار منح الفريق الزائر الفوز بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة 74 بعد عمل جماعي رائع لكن كما سار الحال في كوبنهاجن في يونيو (حزيران) خطفت أيرلندا نقطة التعادل قرب النهاية بهدف مكجولدريك في الدقيقة 85 من ضربة رأس.

وقال اللاعب البالغ من العمر 31 في مقابلة على جانب الملعب بعد أن سجل أول أهدافه مع منتخب أيرلندا في 11 مباراة دولية "انتظرت هذا الهدف طويلًا. تنتظرنا مواجهات صعبة لكن لو لعبنا مثلما فعلنا اليوم فاننا سنكون في موقف جيد".

وبهذا التعادل استمر فريق المدرب ميك مكارثي في الصدارة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متفوقًا بثلاث نقاط على الدنمارك التي لعبت أربع مباريات وبست نقاط على سويسرا التي لعبت ثلاث مباريات.

وفي جبل طارق فازت الدنمارك بسهولة 6-0 بفضل هدفين من ركلة جزاء من كريستيان اريكسن وثنائية من كريستيان جيتكار وهدف لكل من روبرت سكوف وتوماس ديلاني.