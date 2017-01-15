فرنسا تفوز على ألبانيا 4-1 في تصفيات بطولة أوروبا 2020

واصلت فرنسا سيطرتها على مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعدما سجل لها كينجسلي كومان هدفين بالإضافة لهدف لكل من أوليفييه جيرو والوجه الجديد جوناتان إيكوني لتفوز 4-1 على ألبانيا اليوم السبت.

ويملك المنتخب الفرنسي بطل العالم، الذي استقبل هدفًا قرب النهاية سجله سوكول تسيكاليشي من ركلة جزاء، 12 نقطة من خمس مباريات في المجموعة الثامنة ويتفوق بفارق الأهداف على تركيا صاحبة المركز الثاني بعد فوزها 1-0 على أندورا بهدف أوزان طوفان قرب النهاية.

وتحتل أيسلندا المركز الثالث برصيد 12 نقطة أيضًا بعد فوز سهل 3-0 على مولدوفا.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع أندورا بإستاد فرنسا يوم الثلاثاء القادم بينما تلعب ألبانيا ضد أيسلندا وتحل تركيا ضيفة على مولدوفا.