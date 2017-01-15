تشكيل أوغندا وزيمبابوي في مباراتهما بكأس الأمم الأفريقية

أعلن سبيستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا تشكيل فريقه لمباراة زيمبابوي والتي تجمعهما باستاد القاهرة في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي: دينيس أونيانجو في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع حسن واساوا، وموجابي، وموكيبي، وجودفري والوسيمبي، أما في خط الوسط، ميشيل أزيرا، وفاروق ميا، وخالد أوتشو، وعبده لومالا، وأوكوي، وفِي الهجوم باتريك كادو.

كما أعلن صنداي ماريمو مدرب زيمبابوي نشكيل فريقه لمباراته أمام أوغندا .

وجاء التشكيل كالتالي:تشيجوفا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، داريكوا، وموديمو، وهاديبى، لونجا، وفي خط الوسط دانى فيرى، وكاموسوكو، وكارورو، وخاما بيليات، وتالنت تشوابيوا، وفِي الهجوم موسونا.



