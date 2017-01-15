منتخب مصر يواصل تدريباته في رابع أيام معسكر برج العرب

واصل لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم البدنية داخل النادي الصحي بمقر اقامتهم المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وبمشاركة محمد النني وجميع اللاعبين, استعدادا لكأس الأمم الإفريقية "مصر2019".







وأدى المنتخب تدريباته بجدية تامة لمدة ساعة في إطار إجراء القياسات التي يجريها مدرب الأحمال والطاقم الطبي في وجود جميع أفراد الجهاز الفني سعيا للارتقاء باللياقة البدنية والوصول لأعلي معدلاتها .

ويخوض المنتخب وديتين خلال المعسكر أمام تنزانيا والتي ستقام الخميس المقبل ثم غينيا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.







