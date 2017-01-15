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السودان تفوز على تشاد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

السودان تفوز على تشاد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

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حقق منتخب السودان انتصارا ثمينا علي مضيفه منتخب تشاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم/الخميس / في ذهاب المرحلة الاولي من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل ثلاثية السودان رمضان عجب "هاتريك" في الدقائق 13 و67 و74 ،بينما احرز هدف تشاد الوحيد اللاعب إيزيكييل ندواسل في الدقيقة 85 من ركلة جزاء. ومن المنتظر ان يقام لقاء العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل بملعب المريخ في السودان.


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