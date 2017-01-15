السودان تفوز على تشاد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

حقق منتخب السودان انتصارا ثمينا علي مضيفه منتخب تشاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم/الخميس / في ذهاب المرحلة الاولي من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل ثلاثية السودان رمضان عجب "هاتريك" في الدقائق 13 و67 و74 ،بينما احرز هدف تشاد الوحيد اللاعب إيزيكييل ندواسل في الدقيقة 85 من ركلة جزاء. ومن المنتظر ان يقام لقاء العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل بملعب المريخ في السودان.



