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مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب برصيد 273 ميدالية

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب برصيد 273 ميدالية

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انتهت فاعليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بتصدر مصر برصيد 273 ميدالية متنوعة وحطمت بعثة مصر جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.

ونجحت مصر في عام 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق عدد 273 ميدالية بواقع 102 ميدالية ذهبية و 98 ميدالية فضية و 73 ميدالية برونزية.

وكان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية 2015 التي أقيمت في الكونغو والتي حملت مصر لقبها بالحصول على عدد ميداليات 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية.


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