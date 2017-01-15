عثمان ديمبلي يشاهد من المدرجات لقاء الجزائر والسنغال

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تاريخ النشر
٢٠:٤٩:٥٥ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
اخر تعديل
٢٠:٥٠:٠٦ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
حضر عثمان ديمبلى لاعب المنتخب الفرنسي ونادى برشلونة الإسباني لقاء الجزائر والسنغال في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من مدرجات إستاد 30 يونيو.
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