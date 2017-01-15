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عثمان ديمبلي يشاهد من المدرجات لقاء الجزائر والسنغال

عثمان ديمبلي يشاهد من المدرجات لقاء الجزائر والسنغال

تاريخ النشر

حضر عثمان ديمبلى لاعب المنتخب الفرنسي ونادى برشلونة الإسباني لقاء الجزائر والسنغال في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من مدرجات إستاد 30 يونيو.


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