كريم يتأهل لنهائي بطولة "سي أي بي" للإسكواش

تأهل المصري كريم عبد الجواد إلى نهائي بطولة "سي أي بي" الدولية للإسكواش التي تقام حاليا في القاهرة وتستمر حتى 14 يونيو الحالي. ونجح عبد الجواد (المصنف الرابع عالميا) في تحقيق الفوز اليوم /الخميس/ على محمد الشوربجي (المصنف الثاني عالميا) في مواجهة مصرية خالصة في الدور قبل النهائي للبطولة بشوطين نظيفين بنتيجة (11-8 و11-2) في مباراة استغرقت 28 دقيقة.







وينتظر كريم عبد الجواد في المباراة النهائية الفائز في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين محمد أبو الغار وطارق مؤمن, بعدما حجز اللاعبون المصريون جميع مقاعد الدور قبل النهائي للبطولة.





وتعتبر بطولة "سي أي بي" الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي, وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات, ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.





ويشارك من مصر في البطولة 9 لاعبين وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا, محمد الشوربجي المصنف الثاني, طارق مؤمن المصنف الثالث, كريم عبد الجواد المصنف الرابع, ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.. بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا, نور الشربيني المصنفة الثانية, ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.



