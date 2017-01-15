ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس ونادال يقلص الفارق

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال الصادر صباح اليوم الإثنين.

وشهد التصنيف تقليص رافائيل نادال, للفارق بينه وبين ديوكوفيتش في الصدارة بصورة ملحوظة, بعد تتويج النجم الإسباني فجر اليوم بلقب أمريكا المفتوحة.

وارتقى الروسي دانييل ميدفيديف إلى المركز الرابع بعد وصوله للمباراة النهائية بالبطولة, في الوقت الذي تراجع فيه النمساوي دومينيك ثيم مرتبة واحدة, ليحتل التصنيف الخامس عالميا.

وتقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مرتبة واحدة ليحتل التصنيف السابع عالميا, في الوقت الذي تراجع فيه الياباني كي نيشيكوري إلى المركز الثامن.

وفيما يلي المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي: نوفاك ديوكوفيتش: 9,865 نقطة رافائيل نادال: 9,225 نقطة روجر فيدرر: 7,130 نقطة دانييل ميدفيديف: 5,235 نقطة دومينيك ثيم: 4,575 نقطة ألكسندر زفيريف: 4,095 نقطة ستيفانوس تسيتسيباس: 3,420 نقطة كي نيشيكوري: 3,375 نقطة كارين خاشانوف: 2,810 نقطة روبرتو باوتيستا أجوت: 2,575 نقطة .



