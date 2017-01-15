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رسميا .. ريال مدريد يضم ميندي من ليون الفرنسي

رسميا .. ريال مدريد يضم ميندي من ليون الفرنسي

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني , اليوم الأربعاء , التعاقد مع اللاعب فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي, ليواصل الفريق الملكي صفقاته لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية بعد موسم مخيب خرج فيه خالى الوفاض محليا وأوروبيا. 

وبموجب العقد الجديد بات فيرلاند ميندي لاعبا في صفوف ريال مدريد حتى 30 يونيو من عام 2025, بعقد لمدة ست سنوات , وسيتم تقديم ميندي في مؤتمر صحفي في ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم 19 من الشهر الجاري.


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