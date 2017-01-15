الزمالك ينفي تلقيه عروضا رسمية للتعاقد مع لاعبه التونسي فرجاني ساسي

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك, تلقيه أي عروض رسمية من أندية ترغب في التعاقد مع لاعبه التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







وانضم فرجاني ساسي للزمالك قبل بداية الموسم الجاري, قادما من صفوف نادي النصر السعودي, حيث يتبقى في عقده مع الزمالك موسمين.





وأشار مجلس الزمالك إلى أن كل ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة حول وجود عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب الدولي التونسي, لا أساس له من الصحة.





جدير بالذكر أن فرجاني ساسي يتواجد حاليا مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو الجاري.



