الجبلابة تؤجل تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

قررت لجنة إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل تشكيل الجهاز الفني الجديد، للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

ولفتت لجنة إدارة اتحاد الكرة، إلى أنها ستعقد اجتماعاً مساء غد/ الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة عدد من الملفات التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها، قبل انطلاق الموسم الجديد.

واوضحت اللجنة، أن ذلك سيؤدي إلى تأجيل تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول إلى جلسة مقبلة، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة، لإخضاع ملف الجهاز الفني للدراسة، وعدم التعجل فيه، لضمان التوصل إلى القرار المناسب.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن قرارات اجتماع الغد في صباح اليوم التالي، ويشهد الإجتماع حضور جمع الأعضاء، بإنضمام محمد فضل بعد عودته إلى القاهرة.



