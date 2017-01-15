ثنائي الأهلي محمد محمود وسعد سمير يواصلان التدريبات التأهيلية

واصل محمد محمود وسعد سمير, ثنائي فريق الأهلي, تدريباتهما التأهيلية على هامش المباراة التجريبية التي أقيمت اليوم /الأحد/ على ملعب "التتش" استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال` 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة في "الجيم", وإجراء بعض الفقرات التدريبية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام المدير الفني السويسري رينيه فايلر, بتقسيم اللاعبين إلى فريقين لتجهيز الجميع لمواجهة فريق كانو سبورت.

من جهة أخرى, حدد النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل موعدا لسفره إلى غينيا الاستوائية أي قبل موعد مباراته مع كانو سبورت بثلاثة أيام, على أن يلحق اللاعبون الدوليون بالفريق في غينيا والانتظام في التدريبات هناك.



