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ألمانيا تستضيف إيرلندا الشمالية بـ تصفيات يورو 2020

ألمانيا تستضيف إيرلندا الشمالية بـ تصفيات يورو 2020

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يستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب إيرلندا الشمالية، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يوور 2020.

ويسعى منتخب ألمانيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لضمان صدارته للمجموعة الثالثة، بعد أن ضمن التأهل رسميا، بينما يطمح منتخب إيرلندا الشمالية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماكينات.

ويحتل منتخب ألمانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن هولندا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب إيرلندا الشمالية في المركز الثالث بـ 13 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يوور 2020، سلوفاكيا مع إذربيجان، ويلز مع المجر، هولندا إستونيا، اسكتلندا مع كازاخستان، سان مارينو مع روسيا، لاتفيا النمسا، سلوفينيا مع بولندا.


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