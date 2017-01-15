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يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح الصيف المقبل

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح الصيف المقبل

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دخل محمد صلاح، نجم منتخب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، دائرة اهتمامات نادى يوفنتوس الإيطالي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ نادى يوفنتوس وضع قائمة تضم العديد من اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفى مقدمتهم محمد صلاح.

وذكر موقع ايطالي أن يوفنتوس يستعد لإبرام صفقة مدوية الصيف المقبل، مثلما تعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال العام الماضي قادماً من ريال مدريد الإسبانى، وماتياس دى ليخت الصيف الحالي، مشيرة إلى أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يعود لارتداء قميص "البيانكونيرى" الصيف المقبل، على الرغم من إبداء اللاعب الفرنسى رغبته فى الانتقال إلى ريال مدريد الإسبانى.

وتحدث الموقع الإيطالي بأن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يتواجد ضمن قائمة المرشحين للانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالى الصيف المقبل، وإن كانت حظوظه أقل من الثنائى محمد صلاح وبول بوجبا.


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