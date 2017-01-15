المنتخب الموريتاني يسعى لترك بصمة جيدة في نهائيات أمم أفريقيا

يشارك المنتخب الموريتاني الأول لكرة القدم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" لأول مرة في تاريخه، ويسعى منتخب موريتانيا إلى ترك بصمة جيدة في النسخة التي ستقام في مصر باعتبارها المشاركة الأولى له في البطولة الأم بالقارة السمراء.







وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستقام المباريات على ستة ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس" .





وتعرض وكالة أنباء الشرق الأوسط في التقرير التالي أهم المعلومات عن المنتخب الموريتاني الملقب بمنتخب "المرابطون" والذي أوقعته قرعة البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات أنجولا ومالي وتونس.





وسيبدأ منتخب موريتانيا مشواره في البطولة بمواجهة مالي يوم 24 يونيو الجاري، ثم يلتقي مع منتخب أنجولا في 29 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 2 يوليو المقبل بمواجهة تونس.





ويعتمد منتخب المرابطون على مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي يشكلون أمل المنتخب الموريتاني في الظهور بشكل مميز خلال البطولة الإفريقية ابرزهم مولاي أحمد خليل "بسام" مهاجم نادي مستقبل قابس التونسي وعمر ندياي لاعب مدافع فريق المصنعة العماني بالإضافة إلى عبدول با مدافع فريق أوكسير الفرنسي.





ويقود المنتخب المدرب الفرنسي كورينتين مارتينيز دا سيلفا الشهير باسم مارتينيز صاحب ال 49 عاما والذي بدأ رحلته مع عالم التدريب منذ 13 عاما من بينهم قرابة ال 5 أعوام مع المنتخب الموريتاني .





وظهر المنتخب الموريتاني بقوة خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية، حيث نافس في المجموعة التاسعة مع كل من أنجولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا ، ونجح المرابطون في جمع 12 نقطة كاملة من 4 انتصارات وهزيمتين ليحتل وصافة المجموعة بالتساوي مع أنجولا متصدرة المجموعة، وهو بمثابة الانجاز التاريخي لمنتخب المرابطون.





وأعلن الجهاز الفني لمنتخب موريتانيا بقيادة الفرنسي كورينتين مارتينيز القائمة النهائية لمنتخب المرابطون للمشاركة فى نهائيات الكان 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: ابراهيم سليماني، ناموري دياو، بابكار ديوب الدفاع: على عبيد، هارونا أبو ديمبا، بكاري ندياي، عبد الله با، سالي سار، عبد الله ثيام، ديادي ديارا، عبد القادر تيام. الوسط: عبد الله غي، كاسا كامارا، ديالو جويديلي، الاسان ديوب، محمد ديلاهي يالي، اداما با، ابراهيما كوليبالي، الحسن العيد. الهجوم: هيميا تانجي، اسماعيل دياكيتي، مولاي احمد خليل، سليماني آني.







