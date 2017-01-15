"المسابقات الإسبانية" توقف بيل لاعب ريال مدريد مباراة واحدة

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم, مدة إيقاف الويلزي جاريث بيل, لاعب ريال مدريد, على خلفية طرده في مباراة فياريال الأخيرة, في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى /الليجا/.

وبحسب صحيفة (سبورت) الإسبانية, فقد قررت اللجنة إيقاف بيل, مباراة واحدة, ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة ليفانتي, المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري, على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل الويلزي هدفين في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد خارج ملعبه بنتيجة 2-2, قبل أن يحصل على بطاقتين صفراوين ويخرج مطرودا.





وكان بيل على وشك مغادرة مدريد في الصيف, قبل أن يستمر مع الفريق, ويدفع به المدرب زين الدين زيدان أساسيا في المباريات الثلاث الأولى للريال هذا الموسم.