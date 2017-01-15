ناشئات رومانيا للطائرة يصلن القاهرة للمشاركة ببطولة العالم

وصلت بعثة منتخب رومانيا للكرة الطائرة للناشئات اليوم/ الثلاثاء إلى مطار القاهرة، للمشاركة في بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة، والتي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر بمدينة الإسماعيلية.

ويشارك بالبطولة 20 منتخباً (البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا).

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات البرازيل والكاميرون والصين وبورتريكو.



