سوريا تفوز على الفلبين 5-2 بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

استهل المنتخب السوري لكرة القدم مشواره بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بتحقيق فوز كبير اليوم الخميس على نظيره الفلبيني بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ففي اللقاء الذي أقيم على ملعب "باناد" بالفلبين تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب خافيير باتينيو، لكن المهاجم السوري عمر السومة عادل النتيجة في الدقيقة 15 ثم أضاف زميله خالد المبيض الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وعزز فراس الخطيب تفوق السوريين بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 49، ثم عاد السومة لإضافة الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 56 قبل تقليص مايك أوت الفارق في النتيجة للفلبين بهدف في الدقيقة 84 وإضافة محمود المواس الهدف الخامس لسوريا بهدف في الدقيقة 86.

وحصد منتخب سوريا بهذا الانتصار أول ثلاث نقاط بينما بقي منتخب الفلبين بدون رصيد من النقاط ضمن المجموعة التي يأتي منتخب جزر المالديف في المركز الثاني بها بعد فوزه على حساب منتخب جوام بهدف نظيف، فيما لم تبدأ الصين المنافسات بعد.

وفي إطار مباريات المجموعة الثانية تغلب منتخب الأردن خارج الأرض على نظيره منتخب الصين تايبيه بهدفين مقابل هدف حيث تقدم "النشامى" بهدف عن طريق بهاء فيصل في الدقيقة 19 وأضاف أحمد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يقلص وين شيه - هاو الفارق في النتيجة بهدف في الدقيقة 81.

وضمن المجموعة الرابعة، تعادل منتخب اليمن أمام مضيفه منتخب سنغافورة 2-2 حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق إحسان فاندي في الدقيقة 27 وتعادل عبد الواسع المطري في الدقيقة 34 وأضاف زميله محسن قروي الهدف الثاني في الدقيقة 45 قبل عودة اللقاء للتعادل في الدقيقة 51 بهدف فارس راميلي.

وبالمجموعة السابعة خسرت لبنان أمام مستضيفتها كوريا الشمالية على ملعب "كيم إل - سونج" بهدفين نظيفين سجلهما جونج إل - جوان في الدقيقتين 7 و56.



