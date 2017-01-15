منتخب بنين يعلن قائمته النهائية للمشاركة بأمم إفريقيا

أعلن منتخب بنين قائمة لاعبيه المشاركة في كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق في 21 يونيو، والتىي تستضيفها مصر.





ويشارك منتخب بنين في المجموعة السادسة مع فرق الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.





ويتصدر القائمة، التي اختارها المدرب الفرنسي ميشيل دوسوييه، ستيف مونييه هداف المنتخب برصيد هدفين في تصفيات البطولة القارية والذي يلعب في هدرسفيلد تاون الإنجليزي ويبلغ عمره 24 عاما ، ويقودها المخضرمان ستيفان سيسينيو وميكايل بوتي البالغ عمريهما 35 و34 عاما على الترتيب.





وضمت القائمة حراس المرمى كلا من ساتورنين ألاجبي (نيورت - فرنسا) - شريف كاكبو (بوفل - بنين) - فابين فارنول (ملاطياسبور - تركيا) وفى خط الدفاع كلا من خالد أدينو (اميان - فرنسا) - مواس أديلو (ليفادياكوس - اليونان) - سيدو باراز (مولين - ايزير - فرنسا) - رودريج فاسينو (بوفل بورجو - بنين) - إيمانويل إيمورو (كاين - فرنسا) - دافيد كيكي (ريد ستار - فرنسا) - جونيور سالومون (بلاتو يونايتد - نيجيريا) - أوليفييه فيردو (سوشو - فرنسا) وفي خط الوسط كلا من جوردان اديوتي (أوسير - فرنسا) - تيجاني انان (اتحاد بن قردان - تونس) - سيسي دالميدا (يوفيل تاون - إنجلترا) - رودريج كوسي (الإفريقي - تونس) - ماما سيبو (تولون - فرنسا) - ستيفان سيسينيو (جنشربرليجي - تركيا) وضم خط الهجوم اللاعبين دافيد جيجلا (نيورت - فرنسا) - جوديل دوسو (فادوز - ليشتنشتاين) - ستيف مونيي (هدرسفيلد تاون - إنجلترا) - ميكايل بوتي (ادانا ديميرسبور - تركيا) - ديسيري ازانكبو (سينيكا - سلوفينيا) - سيبيو سوكو (هانزا روستوك - ألمانيا) وتستهل بنين رحلتها بمواجهة غانا في ملعب الإسماعيلية في 25 يونيو ثم تصطدم بغينيا بيساو ثم الكاميرون حاملة اللقب.



