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مصر تحصد "ذهبية وفضية" في الشطرنج السريع بالألعاب الأفريقية بالمغرب

مصر تحصد "ذهبية وفضية" في الشطرنج السريع بالألعاب الأفريقية بالمغرب

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حصد لاعبا الشطرنج السريع (أحمد عدلي - باسم أمين) ميداليتين جديدتين و تم إضافتهما إلى رصيد مصر من الميداليات في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وحقق أحمد عدلي الميدالية الذهبية بينما فاز باسم أمين بالميدالية الفضية.

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