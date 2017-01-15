مصر تحصد "ذهبية وفضية" في الشطرنج السريع بالألعاب الأفريقية بالمغرب

تاريخ النشر
حصد لاعبا الشطرنج السريع (أحمد عدلي - باسم أمين) ميداليتين جديدتين و تم إضافتهما إلى رصيد مصر من الميداليات في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وحقق أحمد عدلي الميدالية الذهبية بينما فاز باسم أمين بالميدالية الفضية.
تاريخ النشر
حصد لاعبا الشطرنج السريع (أحمد عدلي - باسم أمين) ميداليتين جديدتين و تم إضافتهما إلى رصيد مصر من الميداليات في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وحقق أحمد عدلي الميدالية الذهبية بينما فاز باسم أمين بالميدالية الفضية.
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