مصر تحصد "ذهبية وفضية" في الشطرنج السريع بالألعاب الأفريقية بالمغرب

حصد لاعبا الشطرنج السريع (أحمد عدلي - باسم أمين) ميداليتين جديدتين و تم إضافتهما إلى رصيد مصر من الميداليات في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وحقق أحمد عدلي الميدالية الذهبية بينما فاز باسم أمين بالميدالية الفضية.

