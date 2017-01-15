غدا.. اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بمصر

يكتمل غدا /الثلاثاء/ عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما, التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020), حيث سيتحدد أصحاب المقاعد الستة المتبقية بعد تأهل زامبيا أمس.

وسيلتقي غدا زيمبابوي على أرضها مع جنوب إفريقيا الذي فاز ذهابا بخماسية نظيفة, فيما يستضيف منتخب الجزائر نظيره الغاني, وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (1-1), كما يواجه منتخب تونس نظيره الكاميروني الذي فاز ذهابا بهدف دون رد, بينما يلتقي منتخب غينيا نظيره الإيفواري في كوناكري, وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بهدف نظيف, ويستضيف منتخب نيجيريا نظيره السوداني الذي فاز ذهابا بهدف دون رد.. وأخيرا يستضيف منتخب مالي نظيره المغربي, حيث كان المنتخبان تعادلا ذهابا (1-1).

وكان منتخب زامبيا سجل نفسه كأول المتأهلين إلى النهائيات بعد تعادله أمس مع مضيفه منتخب الكونغو بنتيجة (3 - 3) على ملعب "ألفونس ماسيمبا" في برازفيل; ليتأهل المنتخب الزامبي إلى النهائيات بمجموع المباراتين بنتيجة (5 - 4) بعد فوزه في مباراة الذهاب (2 - 1).

وستنضم المنتخبات الست الفائزة غدا إلى زامبيا, ومنتخب مصر (البلد المستضيف) إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

يذكر أن النسخة الثالثة كان من المقرر إقامتها في زامبيا, لكنها انسحبت من استضافتها في يوليو 2017, وتقدمت مصر بطلب استضافتها ووافق الاتحاد الإفريقي "الكاف" على إسناد تنظيم البطولة إلى مصر في 23 سبتمبر عام 2017.



