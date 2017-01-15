عبد الحفيظ: أشكر الجهاز الفني السابق للأهلي ..و"فايلر" سيكمل المسيرة

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي, الشكر للجهاز الفني السابق للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي, مؤكدا أن الجهاز الفني الجديد سيكمل عمل الجهاز السابق.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة مارتن لاسارتي بعد خروج الفريق من دور ال` 16 لبطولة كاس مصر, وتعيين السويسري رينيه فايلر خلفا له.

واكد سيد عبد الحفيظ في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنادي الأهلي اليوم الإثنين لتقديم الجهاز الفني الجديد لوسائل الإعلام "كل الشكر للجهاز الفني السابق للنادي, قدموا كل ما لديهم ولكن لم يحالفهم التوفيق في بعض الأوقات.. والجهاز الفني الجديد سيكمل ما تم بناؤه في الفترة الماضية".

وأضاف عبد الحفيظ, "الأجيال تتعاقب في النادي الأهلي, والأجهزة الفنية التي تأتي لا تبدأ من الصفر, ولكن تكمل المسيرة السابقة..أتمنى التوفيق للسويسري فايلر وجهازه المعاون في الفترة القادمة..إن الأهلي مقبل على تحديات كبيرة وهدفه دائما هو حصد الألقاب والبطولات, ويساعده على ذلك جماهيره الكبيرة التي تسانده دائما".



