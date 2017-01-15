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المغربي بوصوفة أفضل لاعب في مباراة المغرب وناميبيا بأمم إفريقيا

المغربي بوصوفة أفضل لاعب في مباراة المغرب وناميبيا بأمم إفريقيا

تاريخ النشر

فاز اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي المغرب وناميبيا، التي أقيمت اليوم /الأحد/، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وقدم مبارك بوصوفة أداء جيدا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز المغرب على ناميبيا بهدف نظيف على استاد السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن تستكمل غدا الإثنين، مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، حيث يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الجنوب إفريقي.


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