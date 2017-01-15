نور الشربيني تحقق فوزها الأول في بطولة "سي أي بي" للاسكواش

حققت اللاعبة نور الشربيني فوزها الأول في الدور الأول لبطولة "سي أي بي" للاسكواش التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي.







وتمكنت نور الشربيني المصنفة الثانية من التغلب على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة بشوطين نظيفين، وكانت نتيجة الاشواط 11-5 و11-7 في مباراة استغرقت 25 دقيقة.





وكانت نور الشربيني قد خسرت مباراتها الأولى أمام الإنجليزية سارة جان بيرى.





وتعتبر بطولة "سي أي بي" الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقkا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمى للرجال ومثلها فى تصنيف السيدات.





ويشارك من مصر في البطولة 9 لاعبين وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.





بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.





وقسم اللاعبون فى كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما من اربعة لاعبين واربعة لاعبات حيث يخوضون دورى من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الاول والثانى للدور قبل النهائى.