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محمد صفوت يتأهل لنهائي بطولة "تشالنجر هلسنكي" للتنس

محمد صفوت يتأهل لنهائي بطولة "تشالنجر هلسنكي" للتنس

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 صعد لاعب التنس محمد صفوت إلى الدور النهائي لبطولة " تشالنجر هلسنكي"، المقامة في فنلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 من شهر نوفمبر الجاري .

وحقق صفوت، المصنف الـ 14 بالبطولة، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي، اليوم السبت، على حساب الإسباني كارلوس تابرنر بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما، 6 -1  و6 - 3، لينتظر الفائز من مواجهة الفنلندي إيميل روسوفوري والبيلاروسي إيليا إيفاشكا لمواجهته في النهائي غدا الأحد .

 يذكر أن مجموع جوائز بطولة " تشالنجر هلسنكي" يبلغ نحو 53 ألف دولار أمريكي وتقام منافساتها داخل الصالات المغطاة .


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