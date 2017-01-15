محمد صفوت يتأهل لنهائي بطولة "تشالنجر هلسنكي" للتنس





صعد لاعب التنس محمد صفوت إلى الدور النهائي لبطولة " تشالنجر هلسنكي"، المقامة في فنلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 من شهر نوفمبر الجاري .





وحقق صفوت، المصنف الـ 14 بالبطولة، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي، اليوم السبت، على حساب الإسباني كارلوس تابرنر بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما، 6 -1 و6 - 3، لينتظر الفائز من مواجهة الفنلندي إيميل روسوفوري والبيلاروسي إيليا إيفاشكا لمواجهته في النهائي غدا الأحد .







يذكر أن مجموع جوائز بطولة " تشالنجر هلسنكي" يبلغ نحو 53 ألف دولار أمريكي وتقام منافساتها داخل الصالات المغطاة .



