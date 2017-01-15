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"تذكرتي" تعلن وقف التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع و التذاكر

"تذكرتي" تعلن وقف التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع و التذاكر

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أعلنت شركة "تذكرتي" انه قد تم وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع و تذاكر بطولة الامم الافريقية و ذلك لضمان وصول التذاكر للمشجعين قبل موعد المباراة بوقت كافي.

وأوضح بيان للشركة أن القرار يسري علي التذاكر التي تم شرائها حتي 14 يونيو الحالي.

وأكدت "تذكرتى" استمرار كافة خدمات الحجز من علي موقعها و تتم طباعة التذاكر و بطاقات المشجعين في المراكز المخصصة لذلك و المعلن عنها طوال ايام البطوله و حتي المباراة النهائية.

وتمنت شركة "تذكرتي" لكل المشجعين الاستمتاع بالمباريات و التوفيق لمنتخبنا الوطني للحصول علي لقب البطولة.


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