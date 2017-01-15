21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بعد غد في كأس مصر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نادي الزمالك بعد غد /الأحد على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري 21 لاعبا هم: (عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل، محمود رزق، محمد أنور، إسلام جمال، مروان النجار، السيد سالم، محمود شعبان، أسامة العزب، صبري رحيل، نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل "مانجا"، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد راشد، أحمد حجي، أوكوي، بناهيني، خالد قمر).



