زفيريف يتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تغلب المصنف السادس ألكسندر زفيريف على فرنسيس تيافو 6-3 و3-6 و6-2 و2-6 و6-3 في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الخميس ليضع خيبة أمله في ويمبلدون وراء ظهره ويعزز اسمه كأحد أفضل اللاعبين الشبان.

وأظهر زفيريف، الذي تعرض لخسارة مفاجئة في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الشهر الماضي، قدرته المعهودة على التحمل وسط حرارة مرتفعة في ملعب "آرثر آش" عندما أنقذ ثماني من 11 نقطة لكسر إرساله أمام منافسه الأمريكي.

وبدا على زفيريف، الذي أطلق 22 إرسالًا ساحقًا، الإرهاق عقب مباراة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات.

وقال اللاعب الألماني "فرنسيس دفعني للقتال طوال المباراة. سعيد لمجرد انتصاري بطريقة أو بأخرى. في بعض الأحيان أفضل الفوز بسهولة عن الانتصار بعد خمس مجموعات".

ولم يكن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا غريبًا عن منافسه الأمريكي إذ كان الفوز حليفه ثلاث مرات مقابل مرة واحدة لتيافو في مواجهات سابقة بينهما.