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رسميا .. "باولو فونسيكا" مدربا جديدا لروما الإيطالي

رسميا .. "باولو فونسيكا" مدربا جديدا لروما الإيطالي

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أعلن نادي روما، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي باولو فونسيكا، ليصبح المدير الفني الجديد للجيالوروسي في الموسم الجديد، خلفا للإيطالي كلاوديو رانييري. 

ووفقا للموقع الرسمي لنادي روما، فإن فونسيكا وقع على عقد مع الذئاب يمتد إلى عامين، مع إمكانية إضافة عام ثالث. 

وأشار الموقع إلى أن فونسيكا يتمتع بخبرة طويلة كمدرب في الكرة البرتغالية، حيث سبق له قيادة أندية باكوس دي فيريرا، وبراجا، وبورتو. ولفت الموقع إلى أن فونسيكا لمع نجمه مع شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث قاده للفوز بلقب الدوري ثلاث مرات ولقب الكأس ثلاث مرات أيضا، وذلك بعد أن قاد فريق براجا للفوز بلقب كأس البرتغال. 


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