أستون فيلا يتوصل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم ويسلي من كلوب بروج

قال نادي أستون فيلا الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه توصل يوم الخميس إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي ويسلي من نادي كلوب بروج البلجيكي.







وسيصبح ويسلي (22 عامًا) ثالث صفقة يبرمها أستون فيلا قبل انطلاق الموسم الجديد بعد الجناح الإسباني خوتا والدولي الهولندي أنور الغازي.





وقال أستون فيلا في بيان "توصل أستون فيلا وكلوب بروج إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البرازيلي ويسلي شريطة حصوله على تصريح عمل ووصول البطاقة الدولية".





وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أستون فيلا سيدفع 22 مليون جنيه إسترليني إلى كلوب بروج (27.89 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات ويسلي وهو ما قد يحطم الرقم القياسي السابق لأغلى لاعب في تاريخ النادي والمسجل باسم المهاجم دارين بينت في 2011 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.





وقضى ويسلي المواسم الأربعة الماضية مع كلوب بروج وساعد النادي البلجيكي على الفوز بلقبين للدوري المحلي ولقبين لكأس السوبر البلجيكي.





وسجل 17 هدفًا في الموسم الماضي.