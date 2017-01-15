السعودية تتعادل مع مالي 1-1 وديًا

بدأ المدرب هيرفي رينار مسيرته في قيادة السعودية بالتعادل 1-1 مع مالي وديًا يوم الخميس، قبل بدء مشوار تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وتقدم آدما تراوري بهدف لمالي بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 38 لكن بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني جاء التعادل لأصحاب الأرض.

واستقبل سالم الدوسري كرة عرضية من ناحية اليمين وسدد مباشرة من مدى قريب في شباك مالي، بينما أشرك رينار، مدرب المغرب السابق، عددًا من اللاعبين استعدادًا لمواجهة اليمن في مباراته الرسمية الأولى.

وستلعب السعودية مع اليمن يوم الثلاثاء بعدما غابت عن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكذلك لكأس آسيا 2023 والتي أقيمت يوم الخميس.