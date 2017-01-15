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تشكيل كوت ديفوار امام جنوب افريقيا في "كان 2019"

تشكيل كوت ديفوار امام جنوب افريقيا في "كان 2019"

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أعلن إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تشكيل منتخب "الافيال" للمواجهة المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها فى الرابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

خط الدفاع: وونلو كوليبالي و ويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

خط الوسط: جيوفروي سيري داي و فرانك كيسي و جان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل

خط الهجوم: نيكولاس بيبي و جوناتان كودجيا


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