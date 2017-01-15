اللجنة الخماسية تجتمع لحسم موعد قرعة الدوري ومكان السوبر

تواصل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اجتماعاتها المستمرة من أجل حسم العديد من الملفات خلال الساعات المقبلة وعلى رأسها الموعد النهائى لانطلاق بطولة الدورى الممتاز 2019 – 2020 والمرجح لها الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجارى إلى جانب تحديد موعد إجراء قرعة الدورى ومكان مباراة السوبر التى تجمع الأهلى والزمالك ورؤساء لجان مسابقات الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث.

كان الاتحاد الدولى "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجناينى وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديدًا حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 .



