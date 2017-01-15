الرباع المصري أحمد سيد يتصدر التصنيف المؤهل لأولمبياد "طوكيو 2020"

تصدر الرباع المصري أحمد سيد لاعب المنتخب الوطني لرفع الاثقال الحائز على لقب بطولة العالم للشباب التصنيف الأوليمبي المؤهل لأولمبياد "طوكيو 2020".



وتفوق المصري أحمد سيد على الإيراني سهراب مرادي بطل العالم والأوليمبياد; ليتربع على صدارة التصنيف برصيد 2489 نقطة.





يذكر ان أولمبياد 2020 في طوكيو ستشهد دخول 5 رياضات جديدة, كانوا ضمن لائحة قدمتها اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إلى اللجنة الأولمبية الدولية تضم عدة رياضات; ليصبح عدد الرياضات في برنامج أولمبياد طوكيو 33 مقابل 28 في ريو دي جانيرو, .





والرياضات الخمس الجديدة هي الكارتية, ركوب الأمواج, لوح التزلج, البيسبول والتسلق..





بينما تم استبعاد بعض الرياضات المقترحة وهي "الإسكواش والبولينج والوشوو".



