نيس يفوز على ستاد رين ( 2-1) في الدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على مضيفه ستاد رين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب "روازون بارك" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح ستاد رين التسجيل عن طريق هدف عكسي سجله المدافع جوتيير لوريس في مرماه في الدقيقة 25, وفي الدقيقة 63 نجح اللاعب سيبريان في إدراك هدف التعادل لنيس عن طريق ركلة جزاء, قبل أن يحرز زميله راسين كولي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة, رفع نيس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث.. فيما تجمد رصيد رين عند 9 نقاط أيضا في الوصافة.

وضمن منافسات الجولة ذاتها, فاز ستاد ريمس على ضيفه ليل بهدفين نظيفين سجلهما كل من اللاعب المالي موسى دومبيا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء وتيموثي نكادا في الدقيقة 91.

يذكر أن ليل كان يلعب ب` 10 لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد لاعبه يوسف يازيجي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز, رفع ريمس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر.. بينما تجمد رصيد ليل عند 6 نقاط في المركز الثامن.



