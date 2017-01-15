اليوم..ليفربول يلتقى بيرنلي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز بلقاء فريقى ليفربول وبيرنلى فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد تحقيق العلامة الكاملة فى الثلاث مباريات الماضية منذ انطلاق الموسم الجديد للدورى الإنجليزى، وتصدر الدورى بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط وصولا إلى المنافسة على اللقب الغائب عنه النادى منذ ٣٠ عامًا.

ويواجه مانشستر سيتى نظيره برايتون فى الرابعة مساءً، ويلتقى مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون .

كما يلتقى تشيلسى مع شيفيلد يونايتد بنفس التوقيت، وليستر سيتى أمام بورنموث، ونيوكاسل أمام واتفورد، وويستهام يونايتد أمام نوريتش سيتى.



