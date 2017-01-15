منتخب مصر لناشئات الطائرة يفوز على بورتوريكو (3-1) في بطولة العالم

حقق المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة الفوز على نظيره منتخب بورتوريكو بثلاث أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس بصالة هيئة قناة السويس المغطاة في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في القاهرة والإسماعيلية.

ففي الشوط الأول، تأخر المنتخب الوطني في بداية الشوط وأصبح الفارق 10 نقاط، لكن لاعبات المنتخب نجحن في العودة سريعًا لأجواء المباراة، وتعادلن 23 -23، ثم تقدمن لأول مرة في المباراة وانهين الشوط بالتقدم 26-24، وفي الشوط الثاني، سارت الأحداث نقطة مقابل نقطة، ولكن سيطر منتخب بورتوريكو في نهاية الشوط حتى أنهاه بتقدمه 25-20، ليتعادل المنتخبان في 1-1 في الأشواط.

أما في الشوط الثالث، ازدادت الإثارة بين الفريقين والمنافسة حتى النهاية التي حسمها منتخب مصر، بالفوز بفارق نقطتين فقط بنتيجة 30-28، وفي الشوط الرابع نجح المنتخب الوطني في حسمه لصالحه بنتيجة 25-21.

حضر المباراة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور عمرو علواني وأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري للعبة.

وتستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة في صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب منتخبات دول بورتوريكو والبرازيل والصين والكاميرون.

أما المجموعة الثانية فتضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا وتضم المجموعة الرابعة منتخبات دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني في ثاني جولاته بالبطولة.