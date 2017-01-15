"الوطنية للاعلام" والمتحدة للخدمات يدشنان باقة قنوات "اون تايم سبورتس"

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين "الهيئة الوطنية للإعلام" والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports، وتنطلق مع بداية عام 2020.

وبمقتضى هذا الإعلان، يتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية، والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وتأتي هذة الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

وأشاد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، وأكد اعتزازه بالكوادر المصرية التى تستطيع تقديم إعلام رياضى مميز وبالشكل العالمى الذي يشاهده المشاهد المصرى، وقد آن الأوان لمتابعته على شاشات مصرية.

وأكد حسين زين استمرار قناة "تايم سبورتس" الأرضية فى عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التى تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.

وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن قنوات "أون تايم سبورتس" ستعمل على أن تكون تطورا لما تم بناؤه من قبل سواء فى قنوات أون سبورت أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري والعربي، كما سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين فى العمل الرياضى التليفزيونى في مصر والشرق الأوسط، كما تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية فى الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.



