منتخب مصر يسقط في فخ التعادل السلبي أمام جزر القمر

تعادل منتخب مصر سلبيا مع نظيره جزر القمر فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الاثنين بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

بدأ المنتخب الوطنى الأول اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.

وفي الشوط الثاني، دفع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بحسين الشحات بدلاً من محمد مجدي "أفشة"، ودفع بمروان حمدي بدلاً من زيزو، قبل أن يختتم تبديلاته بالدفع بعبد الله جمعة بدلاً من محمود كهربا.

بهذه النتيجة حافظ جزر القمر على تصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المركز الثانى مؤقتا منتظرا نتيجة كينيا وتوجو فى السادسة مساء اليوم بنفس المجموعة.



