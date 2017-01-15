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جهاز الإسماعيلى يُعدل موعد تدريباته بسبب كأس أمم أفريقيا

جهاز الإسماعيلى يُعدل موعد تدريباته بسبب كأس أمم أفريقيا

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أجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عدة تعديلات على برنامج التحضير بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان من المقرر إقامة التدريبات على فترتين، قبل أن يتم الاستقرار على إقامتها فترة واحدة بسبب ارتباط ستاد الإسماعيلية باستضافة مباريات المجموعة الأخيرة من البطولة، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وسيخوض الفريق يوم الثلاثاء مران صباحى، وأيضا الأربعاء، على أن يؤدى مباراة ودية مع القناة يوم الخميس على ملعب الأخير.


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