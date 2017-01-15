أسامة نبيه: فرص منتخب مصر كبيرة لحصد اللقب الأفريقي

أكد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم, أن فرص المنتخب الوطني في التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة كبيرة للغاية. وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل, على 6 ملاعب مصرية هي استادات "القاهرة والدفاع الجوي والسلام, والإسكندرية, والإسماعيلية, والسويس".





وقال أسامة نبيه - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الجيل الحالي للمنتخب محظوظ للغاية بإقامة كأس الأمم الأفريقية في مصر, وفرصتنا قوية للغاية لحصد اللقب القاري".

وأضاف نبيه, "لا بد من استغلال تأهلنا للمونديال العام الماضي, وكذلك بلوغ المنتخب المباراة النهائية في النسخة الماضية من كأس الأمم في الجابون 2017, ويجب أن نبني على كل ذلك لتستمر مسيرة المنتخب الناجحة في الفترة القادمة, ونتمكن من حصد اللقب الأفريقي للمرة الثامنة في التاريخ".

وشدد على ضرورة الدعم والمساندة الكاملة للجهاز الفني الحالي للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري, والقائمة المختارة لتمثيل مصر في بطولة أفريقيا, مؤكدا أن اختيارات الأجهزة الفنية للاعبين تواجه انتقادات بشكل مستمر, وأن ذلك حدث أيضا مع الجهاز السابق بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.





وعن المنتخبات المرشحة لحصد اللقب, أوضح أسامة نبيه, أن هناك مجموعة كبيرة من المنتخبات القوية موجودة في البطولة, مشيرا إلى أنه يرشح منتخبات "مصر والسنغال ونيجيريا والمغرب" لبلوغ الدور نصف النهائي لكأس الأمم, مع إمكانية ظهور منتخبات قد تكون مفاجأة البطولة وأبرزها: "أنجولا والكونغو الديمقراطية", موضحا أن ذلك حدث في النسخة الماضية للبطولة في الجابون, عندما تأهل منتخب بوركينا فاسو للدور نصف النهائي.



