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المنتخب الوطني يختتم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية

المنتخب الوطني يختتم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية

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اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي استمر لمدة 11 يوما تخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغينيا وفاز فيهما المنتخب الوطني في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية التي ستنطلق يوم /الجمعة/ المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويغادر المنتخب الوطني برج العرب في الساعة الواحدة والنصف ظهرا عائدا إلى القاهرة استعدادا للبطولة بعدما أدى المران الأخير صباح اليوم, على أن يبدأ تدريباته في القاهرة غدا استعدادا لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي. 

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