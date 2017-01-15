محمد إبراهيم وهيثم فهمي يحصدان ذهبيتين في المصارعة بالألعاب الإفريقية

أضاف المصارعان محمد إبراهيم وهيثم فهمي لاعبا المنتخب المصري للمصارعة ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز محمد إبراهيم بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم بعد الفوز على لاعب تونس في النهائي, بينما أحرز هيثم فهمي الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 60 كجم, بعد فوزه على منافسه المغربي فؤاد فرجاني في النهائي.

وكانت منافسات المصارعة في دورة الألعاب الإفريقية قد انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة الجدي المغربية.



