علي فرج يتأهل لنهائي بطولة "جي بي مورجان" الصينية للاسكواش

تأهل المصري علي فرج إلى الدور النهائي لبطولة "جي بي مورجان" الصينية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة شنغهاي، التي تختتم غدا الأحد.

وحقق فرج، المصنف أول عالميا، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي، اليوم السبت، أمام الهندي ساوراف غوسال بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 11-4 و11-9 و11-4 خلال 34 دقيقة.

ومن المقرر أن يلاقي فرج في النهائي غدا الأحد مواطنه والمصنف الثاني عالميا، محمد الشوربجي. وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019-2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



