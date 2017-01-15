الداخلية تشيد بتعاون الجمهور مع الأمن فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

أكدت وزارة الداخلية تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصرى الواعى مع أجهزة الوزارة، مما ساهم فى نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخى بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها بإعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة، وذلك فى ضوء ماشهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019م عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.

لقد أثبت إعجاب المتابعين بحفل الإفتتاح المبهر الذى وصفوه بأنه إنتصار جديد لشعب مصر العظيم قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها فى التنظيم والتأمين.. وإن الوزارة إذ تُعرب للجماهير عن تقديرها، فإنها تتطلع إلى استمرار التعاون والإلتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكافة فعاليات البطولة الإفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف، ويؤكد على حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وإزدهار.



