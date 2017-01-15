تأهل رنيم الوليلي إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش

تأهلت المصرية رنيم الوليلي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، إلى المباراة النهائية لبطولة (جى بى مورجان) الصين المفتوحة للإسكواش والتي تختتم غدا. وفازت الوليلي على مواطنتها المصرية هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت دقيقة 37 ، وجاء نتيجة الأشواط 11-8 و 12-10 و 11-8 .

وتنتظر الوليلى في النهائي، الفائزة من مباراة نوران جوهر المصنفة الرابعة ونور الطيب المصنفة الخامسة في الدور نصف النهائي للبطولة. وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019 / 2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



