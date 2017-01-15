اسكتلندا تفوز على قبرص 2-1 في تصفيات يورو 2020





فاز المنتخب الاسكتلندي على مضيفه القبرصي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم /السبت/ على ملعب "جي إس بي" بمدينة نيقوسيا ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا `"يورو 2020" .





وتقدم المنتخب اسكتلندا بهدف لريان كريستي بهدف في الدقيقة 12 ، غير أن جورجيوس إفريم تعادل لقبرص بهدف في الدقيقة 47 ثم أحرز جون ماكجين هدف الفوز لاسكتلندا في الدقيقة 53.





وارتفع رصيد اسكتلندا بهذا الفوز إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد قبرص عند 10 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة التي تأهل بالفعل عنها المتصدرة بلجيكا برصيد 24 نقطة وروسيا صاحبة المركز الثاني برصيد 21 نقطة .





وتشهد بطولة أمم أوروبا مشاركة 24 منتخبا، حيث يتأهل 20 منتخبا، ويتبقى 4 أماكن آخرين، سيحددهم ملحق خاص بالمسابقة الأوروبية، لأفضل 4 منتخبات.







وتنتهي تصفيات "يورو 2020" في 19 نوفمبر ، ثم تجرى قرعة الملحق المؤهل لمنح فرصة التأهل لـ4 منتخبات أخرين يوم 22 نوفمبر من الشهر ذاته.





ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 12 يونيو 2020، وتستمر لمدة شهر، وتستضيف المباريات 13 دولة







