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استقرار حالة لاعب منتخب نيجيريا بعد توقف في عضلة القلب

استقرار حالة لاعب منتخب نيجيريا بعد توقف في عضلة القلب

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استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب.

صرح بذلك رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة افريقيا لمجموعة الإسكندرية ، وقال اللاعب حالته مستقرة ويمكنه اللعب غدا حيث اثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية.

واوضح أن السبب في تلك الاصابة هو فقدان اللاعب لكمية كبيرة من السوائل"جفاف" مما ادى الي اصابته .

و تابع : اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة علي متابعة تدريبات كل المنتخبات من اجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث اية مواقف شبيهه.

وأشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص اسعاف اللاعب.


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