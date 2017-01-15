الجناح النيجيري أليكس إيوبي يحلم بنهائي ثاني في ثلاثة أشهر

يحلم النيجيري أليكس إيوبي باللعب في نهائي ثاني في ثلاثة أشهر بينما ينتظر مشاهدة منتخب بلاده نيجيريا على بلوغ نهائي توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 في عودة الفريق للبطولة التي تقام كل عامين.



وكان إيوبي لعب دور اً أساسياً في وصول أرسنال لنهائي UEFA الدوري الأوروبي قبل الخسارة من تشيلسي التي مازالت تؤلم اللاعب ذو الـ23 عاماً والذي يرغب في تعويض ذلك بمجد قاري مع نيجيريا.

وأبرز الموقع الرسمي للكاف ما قاله إيوبي "بالتأكيد هو حلم أي لاعب أن يفوز بلقب. بالطبع كان الأمر مؤلماً بخسارة النهائي مع النادي لكن الآن علي التركيز هنا. بالنسبة لنا كبلد لا يوجد لقب أكبر في أفريقيا من ذلك ولذا سنعمل من أجل تحقيقه".

الجناح الذي نشأ في أكاديمية أرسنال كطفل واستلهم حب الكرة من عمه، أسطورة نيجيريا جاي جاي أوكوشا، يعتقد أن تشكيلة النسور السوبر الحالية لديها فرصة جيدة لكتابة التاريخ بالفوز باللقب الرابع.

بعد التتويج في 2013 بقيادة الراحل ستيفن كيشي، فشلت نيجيريا في التأهل لآخر نسختين من البطولة، وتعود هذه المرة بتعطش أكبر لضمان العودة لعرش كرة القدم الأفريقية.



